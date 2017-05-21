Фото: asfera.info
Карантин из-за бешенства ввели в алтайском селе Топтушка на территории Тогульского района.
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Карлин. В документе, в частности, сказано: "Установить на территории домовладений, расположенных по адресам: Алтайский край, Тогульский район, с. Топтушка, ул. Советская, д. 12 – д. 36, ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью бешенством".
Региональному управлению ветеринарии в этом контексте поручено обеспечить реализацию ограничительных мероприятий, а также разработать и утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.
Отметим, что периодически в Алтайском крае вводятся карантины по указанной причине. В прошлом году, например, карантин объявлялся в Бийске.
Комментарии
главное чтобы башенные топтуны по краю не разбежались