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Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила проверить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, а также российское отделение Transparency International на коррупцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованное RNS интервью.
По словам Поклонской, у нее нет черного списка организаций, и в целом информацию нельзя воспринимать "только лишь потому, что какие-либо организации заполитизированы".
При этом депутат предположила, что ФБК и Transparency International не помешало бы проверить на коррупцию, поскольку, "как говорят, на воре и шапка горит". Депутат предположила, что именно поэтому, возможно, "они громче всех кричат".
Поклонская подчеркнула, что общественные организации, занимающиеся антикоррупционными расследованиями, могут угрожать спокойствию и благополучию страны. Также депутат добавила, что будоражить общество, а также играть и использовать какую-то ситуацию — даже коррупционную — "для своих нечистых целей" нельзя.
Она сравнила методы подобных организаций с PR-стратегией. По словам Поклонской, они используют проблему для того, чтобы говорить о ней и оправдать за ее счет свое существование.
Издание отмечает, что Поклонская возглавляет думскую комиссию, контролирующую данные о доходах депутатов. Она заявила, что если Фонд борьбы с коррупцией напрваить на ее имя официальный запрос с сутью претензий, то она его рассмотрит. В ответ на вопрос, почему комиссия не рассмотрела обращение ФБК по проверке мэра Нижнего Новгорода Ивана Карнилина, Поклонская ответила, что он не является депутатом. По ее словам, то обращение было направлено в Генпрокуратуру.
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