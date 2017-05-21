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Очередные ограничения для тяжеловесных транспортных средств вводят в Алтайском крае в случае очень высоких температур воздуха.
Приказ о реализации данной меры подписал министр строительства, транспорта и ЖКХ Иван Гилев. В документе оговаривается, что в случае, если воздух прогреется до +32 градусов и выше, то в период с 20 июня по 31 августа ограничивается движение тяжеловесных транспортных средств по дорогам регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным и чернощебеночным покрытием.
Такая мера необходима для обеспечения сохранности дорог.
Также отметим, что временное ограничение не коснется пассажирских перевозок автобусами, перевозок грузов, необходимых при ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, транспортировки дорожно-строительной техники и материалов, применяемых в ремонтных работах.
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