Фото: barnaul.org
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин совершил в субботу, 20 мая, традиционный объезд города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Для начала Дугин посетил набережную реки Барнаулка в районе моста на Ленинском проспекте. Отмечается, что строители уже уложили тротуарную плитку на пешеходной зоне под мостом, а сейчас ведут облагораживание территории. По мнению главы администрации города, вскоре это место станет одним из самым посещаемых горожанами.
Также Дугин побывал в поселке Ильича, где идут масштабные работы по подъему и укреплению земляной насыпи в преддверии второй волны паводка. Мэр выслушал информацию начальника Управления по делам ГО и ЧС города Вячеслава Романова и подчеркнул, что готовность всех служб должна быть на уровне, который уверенно обеспечит безопасность местных жителей во время паводка. Глава районной администрации Вячеслав Новиков выразил уверенность, что насыпи смогут удержать уровень воды выше семи метров.
После этого Дугин оценил качество замены асфальта на проспекте Космонавтов и остановился на аллее. С текущего года за ее состояние отвечает МУП "Горзеленхоз". Глава барнаульской администрации поручил главе предприятия Сергею Гончарову ускорить наведение порядка на аллее и дал ряд поручений по дальнейшему развитию территории главе главе Ленинского района Александру Михалдыкину.
В заключение сити-менеджер посетил транспортную развязку на пересечении улиц Малахова и Власихинская. Отмечается, что третье Малаховское кольцо поможет упорядочить транспортные потоки в Индустриальном районе . Подчеркивается, что объект появится в результате государственно-частного партнерства. Большую сумму на реализацию предприниматели уже выделили. По словам Дугина, такой заинтересованный подход бизнесменов является примером доброго отношения к родному городу.
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