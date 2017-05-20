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Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила пошлину в размере 31,33% на ввозимый в страну российский шоколад и другие продукты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение комиссии, опубликованное в субботу, 20 мая.
Отмечается, что пошлину начнут взимать через 30 дней, а срок ее действия установлен на пять лет. Ведомство приняло соответствующее после расследования, которое было проведено в 2015 году. В комиссии пришли к выводу, что с 2013 по 2015 годы был демпинговый импорт кондитерских изделий из РФ, содержащих какаю.
Поэтому, полагает ведомства, рынку кондитерских изделий Украины причинили ущерб. Так, почти на 8% в стране сократились объемы производства изделий из шоколада, а продажи продукции на внутреннем рынке стали меньше почти на 21%.
По данным Государственной фискальной службы Украины, в минувшем году по сравнению с показателями 2015 года экспорт кондитерских изделий сократился на 6% и составил 219,4 тысячи тонн, а в денежном выражении снизился на 10,5% — до 350,2 миллиона долларов. Основными покупателями украинской продукции стали Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Молдавия, Туркмения. Импорт кондитерских изделий за прошлый год снизился на 5,5% — до 34,4 тысячи тонн, вместе с тем в денежном выражении он увеличился на 2,3% и достиг 122,8 миллиона долларов. На Украину изделия поставлялись преимущественно из Германии, Польши, Турции, Нидерландов и Болгарии.
РИА Новости добавляет, что днем ранее стало известно, что Украина также вводит антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт двух видов азотных удобрений из РФ — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). При этом, по данным министерства экономического развития и торговли страны, Россия на данный момент являлась основным поставщиком удобрений на Украину с долей в 80-90% от общего объема.
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