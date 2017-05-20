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Оператор "Мегафон", в сети которого в пятницу, 19 мая, произошел масштабный сбой, предоставит компенсацию абонентам, понесшим ущерб из-за аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение гендиректора компании Сергея Солдатенкова во "ВКонтакте".
Глава "Мегафона" пообещал дополнительно сообщить о деталях в начале новой рабочей недели.
Подчеркивается, что сейчас сбой устранен. Работы по восстановлению полноценной работы и ликвидации последствий ошибки ПО сети велись в течение минувшей ночи, а также утром 20 мая. В данный момент сеть работает стабильно и в Москве, и в других регионах, где пользователи испытывали проблемы с голосовой связью. "Абоненты пользуются всеми услугами в обычном режиме", — цитирует агентство сообщение.
По словам Солдатенкова, это была первая такая масштабная авария в истории компании. Он отметил, что необходимые выводы уже были сделаны, в данный момент специалисты принимают меры для того, чтобы ситуация не возникла вновь.
Агентство добавляет, что оператор Yota, который ранее также объявил о желании компенсировать пострадавшим от сбоя в сети абонентам потери, направит на это до 20 миллионов рублей.
В Yota отметили, что мобильный оператор предоставит пользователям скидку на следующий расчетный период. Чтобы получить скидку, клиенты должны обратиться в службу поддержки.
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