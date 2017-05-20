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47-летний пьяный мужчина в ярости разбил голыми руками автомобиль экс-жены после того, как она не впустила его домой. Об этом сообщает портал "НГС.Новости".
Уточняется, что инцидент произошел днем в субботу, 20 мая, около 15:00. На машине ездила лишь жена, она возила детей. Машина была куплена месяц назад, приводит издание слова соседей.
В пресс-службе областной полиции отметили, что прибывшие на место стражи порядка нашли разбитую машину Mazda Familia. Судя по опубликованным снимкам, мужчина разбил стекла, а также оставил вмятины на капоте. Также на автомобиле остались кровавые следы, вероятно, от того, что мужчина повредил себе руки.
В полиции добавили, что женщина попросила их провести с мужчиной лишь профилактическую беседу, но по итогам проверки, которая проводится сейчас, может быть возбуждено уголовное дело.
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