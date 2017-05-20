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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального готов к любым проверкам, так как ему "нечего скрывать". Соответствующее заявление в эфире радио "Эхо Москвы" сделала глава юридического отдела ФБК Любовь Соболь, передает РБК.
Напомним, что ранее в субботу, 20 мая, депутат Государственной думы Наталья Поклонская предложила проверить фонд на коррупцию.
По словам Соболь, Фонд борьбы с коррупцией регулярно подвергается разным проверкам, как со стороны правоохранительных органов, так и разных других организаций. Представитель ФБК отмечает, что в фонде регулярно проводятся обыски, а всю документацию не раз изымали.
Соболь добавила, что деятельность ФБК прозрачна настолько, насколько может быть прозрачна деятельность какой-либо российской организации. Представитель фонда подчеркнула, что ФБК скрывать нечего, а если Поклонская хочет провести дополнительную проверку, то она может ее провести, хоть и компетенции у нее нет.
Депутат в интервью RNS заявила, что ФБК и российскому отделению Transparency International не помешали бы проверки на коррупцию. Поклонская отметила, что их не помешало бы проверить на коррупцию, поскольку, "как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат".
Также депутат выразила мнение, что занимающиеся антикоррупционными расследованиями организации могут угрожать спокойствию и благополучию России.
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