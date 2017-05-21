Фото: huffingtonpost.co.uk
Россиянин Алексей Макеев, который был избит в драке с мексиканцами в городе Канкуна, получил тяжелую черепно-мозговую травму, однако его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом российского посольства в латиноамериканской стране Дмитрия Болбота.
Он уточнил, что Макеев сейчас "лежит без сознания, парализованный, в искусственной коме, с черепно-мозговой травмой". При этом главный врач утверждает, что жизни россиянина ничего не угрожает, однако о последствиях травм можно будет сказать лишь после обследования и лечения. Болбот также отметил, что дипломатам РФ удалось добиться усиления охраны в палате россиянина.
РИА Новости добавляет, что мексиканцы создали на сайте Change.org петицию с требованием к властям штата Кинтана-Роо выслать из страны Макеева из-за его агрессивного поведения по отношению к местному населению.
"Поведение и угрозы этого человека заставляют срочно просить о вмешательстве мексиканских властей, чтобы этот субъект не мог продолжать нападать на детей, стариков и вообще на людей только за то, что они являются мексиканцами", — цитирует агентство текст петиции.
На данный момент петицию подписали уже свыше 7,3 тысячи человек. В последствии ее направят главе конгресса штата Кинтана-Роо Эдуардо Мартинесу Арсиле.
Напомним, ранее около 200 мексиканцев пришли к дому россиянина, чтобы выразить недовольство его поведением. Конфликт перерос в драку, во время которой один из местных жителей получил ножевое ранение, от которого позже умер, пишет агентство. Прокуратура Канкуна пока не ответила на запрос о ходе расследования случившегося, добавляет ТАСС.
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Жителей мексиканского города возмутило то, что россиянин без повода оскорблял всех окружающих, в том числе детей и женщин, и проявлял агрессию по отношению к ним. При этом мужчина записывал свои действия на видео, а затем выкладывал ролики в сеть.
Комментарии
"Избитый мексиканами россиянин"-мексиканы это что за зверьки?
В России не успели оформить в дурку-сбежал в Мексику.
Этож кака беда для родственников-кака беда! Соболезную и горжусь за Росиянского мексикана.
Мексиканы они такие
Мексиканы они такие
Раисянское быдло отличилось.
Коренные обезьяны-они такие.
Мож нам тоже петицию собрать против приезжих беспредельщиков?
Кто к нам с мечем придет, тот от меча и погибнит. Мексиканам это поговорка не знакома? Жаль. А ролики захотелось посмотреть....может он, конечно, и "свинья", но могли бы сразу петицеей его выдворить еще и жест не приличный показать раз душа просит, зачем массово убийство организовывать-только его слова о них подтверждать, да интелект там отсутствует!!! Ну вот как то так.