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Пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находились 146 человек, после посадки в международном аэропорту Лос-Анджелеса врезался в грузовик. В результате ЧП пострадали восемь человек, передает РИА Новости со ссылкой на заявление пожарной службы города.
В документе говорится, что столкновение произошло на полосе руления. В служебном грузовике находились восемь человек, все они получили не опасные для жизни травмы. Серди пассажиров и членов экипажа лайнера пострадавших нет.
Изначально сообщалось, что один из пострадавших в ЧП находится в критическом состоянии, однако представитель пожарного департамента города опроверг данную информацию, добавляет Life.
Уточняется, что после столкновения грузовик перевернулся. Воздушное судно же получило повреждение правого крыла. Топливо в ходе инцидента не разлилось.
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