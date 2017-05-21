Фото: vk.com/banreos22
В Барнауле автомобиль угодил в глубокую яму, которую вырыли специалисты водоканала, проводя ремонт. Об этом сообщают очевидцы в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 21 мая, в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Кулагина. Очевидцы утверждают, что водитель был пьян. Данные о пострадавших отсутствуют.
Один из пользователей отметил, что глубина ямы составляет семь метров.
На опубликованном снимке видно, что автомобиль приземлился на бок.
В комментариях подписчики сообщества в шутку прозвали яму "хорошей ловушкой для пьяных водителей".
Комментарии
вчера был рейд ГИБДД. А яма их агент.
А яма огорожена? Освещение есть? Зная, как обычно у нас работают вырыватели ям.
Свидетели какие-то прозорливые - сразу определяют, что водитель, испытавший такой стресс, был пьян. Они не в форме и с лопатами?)