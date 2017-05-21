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Полицейские задержали 32-летнего жителя села Овсянниково Целинного района, которого подозревают в незаконном хранении 640 граммов марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
На приусадебном участке мужчины стражи порядка обнаружили вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что им является марихуана массой более 0,6 килограмма.
Задержанный рассказал правоохранителям, что собрал дикорастущую коноплю в окрестностях села для собственного потребления осенью 2016 года. Согласно результатам медосвидетельствования, мужчина во время задержания был в состоянии наркотического опьянения.
По факту потребления наркотиков без назначения врача в отношении задержанного составили административный протокол, а по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбудили уголовное дело.
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