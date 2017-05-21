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Порошенко заявил о вероятном продлении антироссийских санкций Евросоюза

, ИА "Амител"
Санкции будут действовать, пока Россия не выполнит минские соглашения, отметил украинский лидер

Фото: journalist.today

Санкции Евросоюза против РФ продлят, если минские соглашения не будут выполняться. Соответствующее заявление сделал украинский лидер Петр Порошенко, пишет "Лента.ру" со ссылкой на сайт главы государства.

По словам главы Украины, договоренность об этом была достигнута на встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель. "Мир должен быть принесен на украинскую землю. Оккупация должна завершиться", — заявил Порошенко, подчеркнув, что у Украины есть "твердая и последовательная поддержка Германии".

По словам президента, на переговорах был рассмотрен широкий круг вопросов, начиная с вопросов безопасности и поддержки Германией и ЕС суверенитета, а также территориальной целостности и независимости Украины.

Кроме этого, украинский лидер поблагодарил Германию за ее роль в вопросе предоставления украинцам безвизового режима. Порошенко и Меркель скоординировали действия по обеспечению и ускорению ратификации Соглашения об ассоциации.

Также главы стран рассмотрели вопрос скоординированных действий по имплементации минских соглашений. По словам Порошенко, они констатировали не выполнение Россией минских соглашений, в связи с чем странам нужно сделать сценарий, который мотивировал бы РФ сесть за стол переговоров и выполнить обещания.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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