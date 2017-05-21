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Первый президент Удмуртии, зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Александр Волков умер в Германии, где проходил курс лечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего пресс-секретаря Волкова Виктора Чулкова.
Он уточнил, что первый президент Удмуртии скончался днем в субботу, 20 мая, в клинике.
Волкову на момент смерти было 65 лет. С 1993 года он являлся председателем совета министров Удмуртской Республики, в 1995 году был избран председателем Госсовета Удмуртии, а в 2000 году занял пост первого президента Удмуртии. В 2004 году его переизбрали на эту должность. В 2009 году депутаты Госсовета Удмуртии наделили Волкова полномочиями президента республики.
В 2014 году из-за истечения срока полномочий Волкова врио республиканского главы назначили Александра Соловьева.
Комментарии
лечение надо проходить в России.