Фото: vk.com/act54
Серьезная авария с участием Toyota Caldina и хэтчбека BMW произошла под Новосибирском, сообщают очевидцы в паблике "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" во "ВКонтакте".
Уточняется, что машины столкнулись лоб в лоб в Бердске, рядом с железнодорожным переездом. Очевидцы отмечают, что виновником ДТП является водитель BMW. К тому же, по предварительным данным, мужчина был пьян.
Свидетели происшествия добавляют, что водители и пассажиры обоих машины остались живы, им оказали помощь приехавшие на место сотрудники скорой помощи.
Автомобили же оказались сильно повреждены: передние части машин почти полностью разрушились. Движение в обе стороны было затруднено некоторое время.
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Алкаши достали.