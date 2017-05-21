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СМИ: власти КНР раскрыли около 20 информаторов ЦРУ за два года

, ИА "Амител"
Предполагается, что власти Китая смогли разрушить агентурную сеть с помощью двойного агента

Фото: fast.fonfast.ru

Центральной разведывательное управление (ЦРУ) США начиная с 2010 года лишилось порядка 20 своих информаторов в Китае. Их всех убили или арестовали, пишет "Интерфакс" со ссылкой на New York Times.

По данным издания, власти КНР убили не менее 12 человек, причем одного застрелили во дворе правительственного здания на глаза у коллег. Целью этого было якобы позволить информатору подать сигнал другим предполагаемым шпионам. Еще ряд информаторов арестовали. Всего с 2010 по 2012 год ЦРУ лишилось в Китае от 18 до 20 шпионов.

 

Источники NYT описали положение американской разведки в КНР как худшее за последние десятилетия. Власти Китая смогли разрушить агентурную сеть, создаваемую годами. Согласно одной из версий, в этом им помог двойной агент в рядах ЦРУ, согласно другой, хакеры из КНР смогли получить доступ к секретной системе связи с зарубежными информаторами.

 

В отношении одного из экс-сотрудников ЦРУ начали расследование, но ему так и не выдвинули обвинение из-за недостатка доказательств. В результате причины провала разведки США в КНР так и остались неизвестными.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.05.2017 12:58
- гость -

Вот так нужно работать все службам.

0  0
21.05.2017 13:08
- гость -

А российские контрразведчики только крышуют?

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