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Слова представителя Transparency о Поклонской назвали шантажом в Госдуме

, ИА "Амител"
Владимир Васильев посоветовал представителям иностранных организаций изучить российское законодательство и уважать его

Фото: retina.news.mail.ru

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев счел шантажом и угрозой слова заместителя гендиректора российского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International (TI) Ильи Шуманова, который прокомментировал намерение депутата ГД Натальи Поклонской проверить организацию на причастность к коррупции, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Поклонская, возглавляющая думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, предложила проверить на коррупцию Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, а также российского отделения Transparency International, поскольку они могут "кричать громче всех", поскольку, "как говорится, на воре и шапка горит". Шуманов в ответ на заявление депутата написал в Facebook, что ему теперь придется вместо отдыха "пилить расследование по мадам экс-прокурору".

Васильев заявил, что подобные высказывания в адрес представителя власти, исполняющего свои полномочия, являются недопустимыми, и их можно расценить как шантаж.

По словам вице-спикера, если у депутата есть вопросы к деятельности какой-либо организации, он имеет право инициировать расследование, поскольку это входит в его защищенные российским законом полномочия.

"А представителям иностранных организаций хорошо бы вначале изучить российское законодательство и с уважением к нему относиться. Такого рода заявления могут быть расценены как угрозы в адрес политика", — подчеркнул парламентарий.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.05.2017 12:39
- гость -

С трудом представляю себе как в светочи демократии - США - работает финансируемая правительством РФ организация, один из руководителей коей во всеуслышанье заявляет что пора взять за жабры, к примеру, сенатора Маккейна. Не пора ли прекратить эти игры в псевдодемократию и окончательно выдворить из страны все эти организации, а их сотрудникам, позволяющим себе подобное, дать правовую оценку.

0  0
21.05.2017 12:49
- гость -

Всех депутатов давно уже нужно проверить. Все они занимаются бизнесом и лоббированием. Все нарушают законы.

0  0
21.05.2017 12:50
- гость -

театр абсурда. депутаты в ВЫХОДНОЙ делают заявление о ШАНТАЖЕ(!!) организацией по борьбе с коррупцией.

0  0
21.05.2017 12:57
- гость -

В депутаты пробиваются за не прикосновенностью и ВСЕ.

0  0
21.05.2017 12:59
- гость -

проверка на коррупцию депутата является шантажом?
то-есть , иными словами, он подтвердил участие Поклонской в коррупционных схемах
спасибо, вам гражданин Васильев! за Правду!
так как если, вдруг депутат кристально чист, то в чем собственно шантаж?

0  0
21.05.2017 13:01
- гость -

Борьба с коррупцией - это экстемизм.

0  0
21.05.2017 13:02
- гость -

А кому ещё расследование проводить в отношении депутатов? Не чайке же

0  0
21.05.2017 13:02
- гость -

Шутка Древнеримских Сенаторов:
– Мечта всякого Сената так составить законы, чтобы никто не смог на законных основаниях обвинять сенаторов.

0  0
21.05.2017 13:03
- гость -

Примеры последнего времени показывают - именно среди представителей власти и среди депутатов много коррупционеров. Так что анонсирование расследования против них - это не шантаж, а нормальная практика. Вернее, это должно быть нормальной практикой - проводить расследования против ВСЕХ представителей власти и против ВСЕХ депутатов и сенаторов. Именно к этому должно стремится государство. Но очень трудно такое представить в современной России

0  0
21.05.2017 13:20
oleg_twitter

Ах. она еще и вице-спикер. Резвая дамочка. Терпеть не могу Transparency International. Но чушь, которую несет сомнительный генерал в юбке, и странная поддержка ее со стороны еР заставляют сомневаться во всем руководстве еР. Пример попавшегося есть: лидер еР медведев

0  0
21.05.2017 13:34
- гость -

Дармоеды и бездельники всполошились только из-за угрозы проверки на коррупцию?

0  0
21.05.2017 13:37
- гость -

Когда справедливость спустится в Россию, эти подонки спокойно переедут к своим детям и родственникам в свою недвижимость в Европе, США и прочем загнивающем Западе. Нет ни одного путриота, близкого к власти, который после впадания в немилость, не сматывался бы к себе на настоящую родину - на Запад.

0  0
21.05.2017 13:50
- гость -

Согласен с первым комментом.Какая-та козявка из иностранной организации прилюдно выговаривает прокурору РФ.Гнать за таких ссаными тряпками.

0  0
21.05.2017 13:56
- гость -

21.05.2017 13:50
- гость - прилюдно выговаривает прокурору РФ

Ну вот, ее уже прокурором РФ назначили! А чайку куда дели?

0  0
21.05.2017 14:10
- гость -

Ну если полковник Захархенко не хочет проверять депутатов, так пусть хоть эти проверят. А если говорят, что это шантаж, значит рыло в пуху. Однозначно. И как можно проверить саму эту организацию на коррупцию. Она НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ. К коррупции не может иметь отношение. Это оксюморон. А вот поклонскую надо проверить у психиатра.

0  0
21.05.2017 14:13
Коренной житель АК

Эти депутаты не за что не отвечают,а только щёлкают языками с утра до вечера и ещё и подваровывают.

0  0
21.05.2017 14:24
- гость -

А Чайка у нас генеральный.
то 14:10
Организация к коррупции не имеет никакого отношения,т.е.деньгам?Её члены питаются сухой корочкой и запивают дождевой водой ).

0  0
21.05.2017 14:38
- гость -

14:24 Вы тупой? Она не имеет к бюджету никакого отношения, соответственно не имеет отношения к коррупции. За исключением фактов коррупции, которые расследует.

0  0
21.05.2017 14:43
- гость -

14;24 откройте педивикию и посмотрите что такое коррупция. По вашей логике тракторист тоже хочет есть и получая зарплату является коррупционЕРом.

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21.05.2017 15:33
-гость-

да, развел конечно солнцеликий воровскую малину, коррупция стала главной скрепой.

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