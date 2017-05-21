Фото: youtube.com
38-летний французский автогонщик Себастьен Бурдэ серьезно пострадал, попав в аварию на квалификации гонки "Инди-500" чемпионата Indycar, сообщает "Лента.ру".
Издание уточняет, что на очередном круге болид француза врезался в ограждение трассы на скорости порядка 370 километров в час, перевернулся, а затем был охвачен огнем.
Отмечается, что француз остался в сознании после удара. У него диагностировали множество переломов костей таза и перелом правого бедра. Вскоре гонщика будут оперировать. О сроках восстановления гонщика информации нет.
"Инди-500" является популярнейшей гонкой в Северной Америке, пройдет в Индианаполисе 28 мая. Она является самой старой регулярной автомобильной гонкой в мире и в текущем году проходит в 101-й раз.
Комментарии