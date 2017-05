Фото: twitter.com

Американский лидер Дональд Трамп совместно с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом станцевали "танец мечей" на официальной церемонии в честь визита главы США в Эр-Рияд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт Al Arabia.

Телеканал отмечает, что в традиционном танце также участвовали госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон и главный стратег Стив Бэннон.

Танец ардха (танец мечей) начинается с одной стихотворной строки, повторяющейся под барабанный бой, а танцоры в этот момент поднимают мечи в воздух. Таким образом, подчеркивает издание, танцующие выражают свою радость и гордость. В Саудовской Аравии танец ардха ранее связывался с военными достижениями, однако сейчас церемония проводится на официальных мероприятиях.

Американский президент прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом в субботу, 20 мая. Тогда же главы стран подписали военное соглашение на 110 миллиардов долларов.

VIDEO: #Trump takes part in traditional ardha dance in Saudi Arabia.

Read the full story here: https://t.co/hQGZDCJ8L0 pic.twitter.com/RYHcOX8f0a