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Неизвестый с ножом и бейсбольной битой в руках напал на прохожих в парке города Мацудо в префектуре Тиба (Япония). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.
В результате произошедшего пострадали шесть человек, двое из них получили тяжелые ранения. Агентство отмечает, что в числе госпитализированных находится сам нападавший.
Причины инцидента выясняются.
ЧП такого рода в Японии называют "делом прохожего-дьявола". Это означает специфический вид преступлений, когда самый обычный с виду прохожий начинает убивать всех подряд.
Самым громким преступлением такого рода стал инцидент в июне 2008 года в Токио в оживленном районе Акихабара. Тогда злоумышленник въехал в толпу людей на грузовике, перекрыл улицу и начал атаковать ножом прохожих. Тогда погибли семь человек, свыше 10 были ранены. После задержания 26-летний злоумышленник заявил, что специально приехал в Токио из префектуры Сидзуока, чтобы убить кого-нибудь, поскольку потерял интерес к жизни. Позже его приговорили к смертной казни.
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