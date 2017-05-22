Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с 30-градусной жары – в понедельник, 22 мая, воздух в регионе прогреется до +31 градуса.
По данным Гидрометцентра, осадков в этот день не ожидается. Температуры по краю составят +26…+31 градус.
Ветер будет южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.
В Барнауле 22 мая также без осадков. Днем в краевой столице +26…+28 градусов. Ветер южный, до 13 метров в секунду.
Напомним, что в крае продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное в связи с высокой пожароопасностью.
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