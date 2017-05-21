Фото: letim-visoko.ru
Уровень Оби в Барнауле совсем скоро может превысить критическую отметку – за сутки река поднялась на 13 сантиметров.
По информации регионального Гидрометцентра, к утру 21 мая река находилась на отметке 524 сантиметра над нулем водомерного столба. Вчера уровень Оби составлял 511 сантиметров.
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Критическое значение для Барнаула, напомним, составляет 540 сантиметров над нулем водомерного столба. При достижении этого показателя Обь начинает подтапливать микрорайон Затон.
В целом, согласно прогнозам специалистов, река в краевой столице во время второй волны паводка в этом году способна подняться до отметки около шести метров.
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Дугин нас спасёт!