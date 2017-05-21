Фото: vk.com
Участница праймериз "Единой России", которые проводятся в преддверии выборов барнаульской гордумы, Марина Чаузова предложила переименовать краевую столицу в Путинберг или Путинград.
О данной инициативе сообщает интернет-приемная госпожи Чаузовой, созданная на площадке соцсети "ВКонтакте".
В ходе прошедших накануне дебатов участников праймериз, женщина отметила, что в России есть три поселения с названием Барнаул, чего "достаточно много" для нашей страны.
При это она напомнила народную мудрость "как корабль назовешь, так он и поплывет". В этой связи Чаузова и предложила назвать город "именем политического лидера не только страны, но и мира".
Отмечается, что на дебатах Чаузова также рассказала, как следует утверждать тарифы на коммунальные услуги и чем снимать негативные явления у барнаульцев, а также поддержала законопроект по фиксации таких правонарушений, как парковка на тротуаре, газоне и придомовой территории, рассматриваемый Госдумой.
Добавим, что выборы депутатов гордумы Барнаула состоятся в сентябре текущего года.
Комментарии
Ну что за народ то у нас...уже не знают, как слащще лизнуть..Противно..
давайте Деньгоград назовем, чтоб корабль плыл в отчетливом направлении
Народ против. Для прикола Карлсберг. Наш губернатор чаще в Барнауле бывает.
Противно(((
как была деревня дураков, так и осталась. чё там с площадью Достоевского?
Тьфу блин, как только язык повернулся у этой Чаузовой такое сказать, соовсем совесть потеряли, Барнаул город с многовековой историей, и нечего даже в мыслях позорить наш город
А страну назовем Медвепутия!
сказочный д-б
Неудачно ЛИЗНУЛА......
Какой Путинберг? -Едро возглавляет Медведев. Переименовать в город Медведь.
Не надо нам никаких, даже таких особых. названий. Барнаул имеет свое название уже длительное время, исторически сложился и все такие странные предложения ничего хорошего краю не принесут, кроме путаницы в оформлении, лишних трат на изменение документов, да и , собственно, к чему вообще наш город переименовывать? Госпожа Чаузова, видимо, не может составить более весомое предложение накануне выборов?!! Может быть озаботится улучшением проживания барнаульцев, которое оставляет желать лучшего?!!
КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К.Эрдмана"! Почему у вас пациенты свободно, без присмотра по улицам разгуливают? Непорядок! Или у вас там "День открытых дверей"?
Очередное обострение у партии реальных дел.
За чей счёт банкет то будет?
Паспорт, то придёться менять?
да затычка же ты ...ну и пернула
Путинберг, Ротинберг, Медвепутск. Вариантов много. Самый простой отправить Чаузову подальше.
21.05.2017 15:21
- гость -
Паспорт, то придёться менять?
Да, надо. Занимайте очередь, а то набегут щас
А Кабаевск как красиво звучит.
Лариса, тьфу на тебя!
Для выпускника бийского педа норм идея,откуда бы там мозгам взяться)) суровая дурра
Для выпускника бийского педа норм идея,откуда бы там мозгам взяться)) суровая дурра
Дура конечная
А Новоалтайск НовоПесецк назовем в честь Пескова?
Для начала попробовать проспект Ленина переименовать в проспект Путина.
А я пожалуй плюсану Нашей Законотворчихе!
Сколько новых улиц появилось в Барнауле, а почему то не одну не назвали в честь Путина?