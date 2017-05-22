Фото: avito.ru
Деревянный дом площадью 240 квадратных метров продают в центре Барнаула за 16,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Вторичное двухэтажное жилье находится на участке 13 соток. По всей видимости, как раз главным активом в данном случае является именно земельный участок.
"Центральный район, г. Барнаул, ул. Пролетарская. 2-этажный деревянный дом. Отопление, канализация не подключены. Вода есть (холодная). Земля в центре города!" - сказано в объявлении.
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Также автор сообщения подчеркивает, что рядом с участком имеется газопровод и центральный водопровод. Собственник рассматривает вариант обмена дома на другую недвижимость.
Комментарии
неплохой вариант обмена с доплатой - на здание 5 элемента
А почему дом не сгорел... случайно? Или там никто не живёт?
а почему ни слова про элитных соседей и замечательный вид из окна?