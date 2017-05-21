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ДТП с участием трамвая и иномарки парализовало движение в Барнауле

, ИА "Амител"
Из-за аварии встали трамваи, идущие в город

Фото: vk.com/barneos22

Легковой автомобиль врезался в трамвай №7 в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что авария произошла в воскресенье, 21 мая, на пересечении Змеиногорского тракта с улице 6-й Нагорной.

ДТП привело к остановке движения трамваев, которые двигаются в Барнаул, сообщили жители города. Однако спустя час после аварии движение на дороге было восстановлено, добавили очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, по факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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