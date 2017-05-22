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Руководители Главного управления МВД по Алтайскому краю вместе со своими коллегами из других регионов отчитались о доходах за прошлый год.
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Министерства внутренних дел России, начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Олег Торубаров задекларировал за 2016 год 2,195 миллиона рублей. Его супруга – 132 тысяч рублей. У главного полицейского Алтайского края в собственности значится квартира, а также есть квартира в пользовании.
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Супруга Торубарова владеет земельным участком, двумя квартирами и гаражом. Транспортных средств в собственности начальника ГУ МВД и его супруги нет.
Заместитель начальника ГУ МВД – начальник полиции Александр Лаас имел доход в размере трех миллионов рублей. Его жена заработала 95 тысяч рублей.
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В собственности полицейского имеются земельный участок, жилой дом и квартира. У супруги Лааса есть автомобиль Volkswagen Tiguan 2012 года выпуска.
Замначальника регионального главка МВД – руководитель следственного управления Ольга Кузнецова указала в декларации доход в размере 1,194 миллиона рублей. Она является владелицей двух земельных участков, жилого дома и квартиры. Также в ее пользовании значится еще две квартиры. Кроме этого, у нее есть автомобиль NISSAN X-TRAIL 2011 года выпуска.
Еще один заместитель руководителя ГУ МВД по региону Павел Татарников задекларировал 1,384 миллиона рублей. Жена полицейского заработала 854 тысячи рублей. В собственности Татарникова есть квартира и гараж, а также автомобиль Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска. Его супруга владеет земельным участком и долей квартиры.
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