Фото: facebook.com
Украинская служба европейского телеканала Euronews в воскресенье, 21 мая, прекратила свою работу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение на Facebook страницу телеканала.
В записи отмечается, что служба работала на протяжении почти шести лет. "Украинская служба Euronews прощается <...> Спасибо, что смотрели и читали нас", — цитирует агентство текст записи.
Отмечается, что договор о создании украинской версии канала заключили в октябре 2010 года. В 2014 году новое руководство Госкомтелерадио и Национальной телекомпании Украины (НТКУ) инициировало прекращение отношений, поскольку оно было невыгодно с финансовой точки зрения для Украины. Кроме того, страна не могла влиять на контент украинской версии Euronews.
Гендиректор НТКУ Зураб Аласания в январе 2015 сообщал агентству, что задолженность Национальной телекомпании Украины перед телеканалом была равна 11 миллионом евро.
Тогда же он задавался вопросом "зачем нам ее навязали?" По словам Аласания, программа идет 20 минут в день, при этом есть большие вопросы к ее контенту.
Комментарии
Зачем им теперь евроньюс, если они теперь сами полноценные евро?!
развели хохлодуриков истинные арийцы