Фото: avito.ru
Здание, где раньше находился магазин сети бытовой техники "5 элемент", продают в Барнауле за 3 миллиарда рублей.
Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.ru. Реализацией недвижимости на улице Малахова занимается Сибирский банк ПАО "Сбербанк".
"Нежилое помещение, общ. пл. 1688 кв. м, этаж 1, 2, кадастровый № 22:63:030408:3518. Торговое помещение находится в центре Индустриального района, развитая инфраструктура и транспортная развязка", — сказано в сообщении.
Цена здания составляет 3 100 998 303 рубля.
Ранее сообщалось, что компания "Росбыттехника", занимавшаяся развитием сети магазинов "5 элемент", была признана банкротом по иску Сбербанка.
Комментарии
Это по 1.777.251 руб. за метр квадратный?
они с дуба рухнули?
по 4300 рублей с каждого барнаульца
Совсем уже.
Мужик продает на базаре петуха.
- Сколько?
- Тысяча долларов
- Что такой дорогой? Племенной, что ли?
- Да нет, просто деньги нужны.
влетел спербанк с этим домиком