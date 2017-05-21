Воскресенье, 21 Май, 19:32

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,16
€ 63,65
Brent
$ 51,5
21°
Обь
524см +13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

КНДР произвела запуск очередную ракеты

, ИА "Амител"
В данный момент военные оценивают тип снаряда и дальность его полета

Фото: fotostrana.ru

КНДР запустила ракету или снаряд неизвестной модификации из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Ренхап.

Южнокорейские военные заявили, что "снаряд" не был межконтинентальной баллистической ракетой. В данный момент военные оценивают его и дальность полета. При канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ также открыли кризисный штаб по сбору и анализу информации, добавляет ТАСС.

Японский канал NHK со ссылкой на Минобороны сообщает, что ракета упала в Японском море, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Данный запуск прошел ровно через неделю после запуска баллистической ракеты, которая, сообщалось тогда, по своим характеристикам превосходит все предыдущие. Военные Японии тогда предположили, что данную ракету представили на параде 25 апреля, она привлекла внимание специалистов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

21.05.2017 16:40
- гость -

Бесконечные парады, ракеты современных моделей и модефикаций....., КНДР не учит мировую историю.

0  0
21.05.2017 17:10
- гость -

Зато Ким Чен Ын хорошо знает о судьбе Саддама Хусейна и Каддафи.

0  0
21.05.2017 17:57
Линч

"КНДР произвела запуск очередную ракеты"
ПАДЕЖИ? да ну, бред какой-то....

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
19:27
Куба назвала нелепым и спорным поздравление Трампа с Днем независимости 0
18:58
Разведка ДНР засекла в Донбассе наемников из Грузии и солдат США 0
18:28
Рабочая неделя начнется в Алтайском крае без осадков - синоптики 0
17:59
Массовая авария с участием автобусов и легковушек произошла в Барнауле 0
17:28
Морской лев схватил маленькую девочку и утащил ее под воду. Видео 1
16:59
Порошенко заявил, что Украины могут прожить без российских соцсетей 1
16:28
КНДР произвела запуск очередную ракеты 3
15:54
Euronews объявило о прекращении вещания на украинском языке с 21 мая 2
15:27
ДТП с участием трамвая и иномарки парализовало движение в Барнауле 0
14:44
16 сантиметров до потопа: уровень Оби в Барнауле продолжает подниматься 1
14:29
Барнаул предложили переименовать в Путинберг 49
13:59
Мужчина с ножом и битой напал на прохожих в парке в Японии 1
13:30
Трамп станцевал с королем Саудовской Аравии "танец с саблями". Видео 6
12:59
Французский гонщик Бурдэ разбился на скорости 370 км/ч на "Инди-500". Видео 0
12:29
Слова представителя Transparency о Поклонской назвали шантажом в Госдуме 24
11:58
СМИ: власти КНР раскрыли около 20 информаторов ЦРУ за два года 4
11:29
Пьяный водитель спровоцировал серьезное ДТП в Новосибирске. Видео 1
10:58
Скончался первый президент Удмуртии Александр Волков 1
10:28
Порошенко заявил о вероятном продлении антироссийских санкций Евросоюза 5
09:57
Алтайские полицейские задержали мужчину за хранение 640 граммов марихуаны 0
09:29
Автомобиль упал в глубокую яму в Барнауле. Фото с места ЧП 4
08:51
Пассажирский самолет столкнулся с грузовиком в аэропорту Лос-Анджелеса 0
08:27
Избитый мексиканцами россиянин находится в состоянии искусственной комы 20
07:34
Карантин из-за бешенства ввели в алтайском селе Топтушка 1
07:03
Коттедж с бассейным комплексом и камином продают в Барнауле за 25 млн руб. 1
06:32
Подбираемся к +30: потепление в Алтайском крае 21 мая будет усиливаться 0
06:01
Движение по дорогам Алтайского края ограничат из-за жары 0
23:06
В ФБК ответили на предложение Поклонской о проверке фонда на коррупцию 26
22:48
Российская сборная проиграла Канаде в полуфинале мира по хоккею 17
22:12
Пьяный новосибирец разбил голыми руками автомобиль бывшей жены 1
21:15
"Мегафон" компенсирует потери абонентам, пострадавшим из-за сбоя связи 0
20:16
Украина ввела пятилетние пошлины на российский шоколад 0
19:59
Барнаульский мэр Сергей Дугин совершил традиционный субботний объезд города 13
19:30
Поклонская предложила проверить ФБК Навального на коррупцию 3
18:58
Видео драки мексиканцев с россиянином опубликовали в сети 1
18:27
Полицейские будут ловить пьяных барнаульцев за рулем в ночь на 21 мая 0
17:51
Дождь и три градуса тепла ждут жителей Алтайского края в ночь на 21 мая 0
17:27
Автомобиль перевернулся на дороге в Казани из-за открытого люка. Видео 1
16:57
Показываем, как прошли барнаульские соревнования по чирлидингу
Чирлидеры отмечают, что их действия помогают создать атмосферу "здорового фанатизма"
16:30
Порошенко сообщил об отправке партии новых танков Т-80 в Донбасс 1
15:58
Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в Сочи завершены 0
15:29
Жительница Новосибирска притворилась собственной матерью из-за кредита 2
14:59
Улей со 120 тысячами пчел обнаружили в доме американки. Видео 2
14:27
Шепелев обжалует решение суда по делу о деньгах на лечение Фриске 0
13:59
Следователи проводят проверку по факту обрушения частного дома в Сочи 0
13:30
Жители мексиканского города избили россиянина за оскорбительное поведение 13
12:58
62-летний мужчина безвестно пропал в Алтайском крае 0
12:29
Организаторам Олимпиады в Рио вернули более 130 медалей из-за ржавчины 2
11:53
Алтайские волонтеры разыскивают пропавшего более двух недель назад мужчину 0
11:27
Вторая волна паводка продолжает надвигаться на Алтайский край 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.