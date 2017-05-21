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КНДР запустила ракету или снаряд неизвестной модификации из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Ренхап.
Южнокорейские военные заявили, что "снаряд" не был межконтинентальной баллистической ракетой. В данный момент военные оценивают его и дальность полета. При канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ также открыли кризисный штаб по сбору и анализу информации, добавляет ТАСС.
Японский канал NHK со ссылкой на Минобороны сообщает, что ракета упала в Японском море, за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Данный запуск прошел ровно через неделю после запуска баллистической ракеты, которая, сообщалось тогда, по своим характеристикам превосходит все предыдущие. Военные Японии тогда предположили, что данную ракету представили на параде 25 апреля, она привлекла внимание специалистов.
Комментарии
Бесконечные парады, ракеты современных моделей и модефикаций....., КНДР не учит мировую историю.
Зато Ким Чен Ын хорошо знает о судьбе Саддама Хусейна и Каддафи.
"КНДР произвела запуск очередную ракеты"
ПАДЕЖИ? да ну, бред какой-то....