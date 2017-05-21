Фото: v-reporter.com.ua
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что граждане Украины могут прожить без российских соцсетей, пишет RT со ссылкой на телеканал "112 Украина".
"Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить", — приводит издание его слова.
Напомним, президент Украины утвердил решение СНБО о введении санкций против "ВКонтакте", "Одноклассники", интернет-ресурсов "Яндекс" и Mail.Ru в минувший вторник, 16 мая.
При этом в Совете национальной безопасности и обороны страны подчеркнули, что украинцев не будут наказывать за обход блокировки сайтов из РФ.
Комментарии
Никто и не собирается спорить. Пусть пользуются западными и штатовскими разработками. Их на рынке великое множество. Обидно, что российские сети потеряют миллионы....