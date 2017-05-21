Фото: youtube.com
Морской лев атаковал маленькую девочку в канадской провинции Британская Колумбия. Видеозапись инцидента опубликована на YouTube, передает "Вести".
Животное долгое плавало в воде, а затем за секунду выпрыгнуло, схватило ребенка и утащило под воду. На помощь девочке сразу же бросились члены семьи и прохожие, которые спасли ребенка.
Один из мужчин сразу же ринулся в воду, схватил малышку и передал ее стоящим на берегу людям, а затем вылез и сам.
Данных о пострадавших в результате инцидента информации нет. Лишь прыгнувший за девочкой мужчина потерял солнечные очки при нырке.
Комментарии
Мужчина молодец, быстро отреагировал