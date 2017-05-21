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Жителей Алтайского края, в понедельник, 22 мая, ждет погода без осадков. Об этом сообщают специалисты регионального гидрометцентра.
Температура ночью в крае составит от 9 до 14 градусов тепла, а в предгорьях +4...+9. Днем воздух прогреется до +26...+31 градуса. Ветер будет дуть южный, ночью от 4 до 9 метров в секунду с усилением до 14 метров, а днем — 6-11 м/с с порывами до 16 метров.
В Барнауле осадков также не будет в течение всех суток. Ночью температура за окном составит +11...+13 градусов, а днем от 26 до 28 градусов тепла. В городе тоже будет дуть южный ветер, ночью со скоростью 4-9 метров в секунду, а днем 8-13 метров.
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