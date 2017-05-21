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Подразделение грузинских наемников, которые воют на стороне ВСУ, прибыло в Донбасс. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.
Уточняется, что в район населенного пункта Зайцева, в зону ответственности 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ прибыло до 40 наемников из Грузии.
Марочко отметил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции имеет тенденции к обострению.
Он отметил, что по данным разведки республики, в зону ответственности 93-й отдельной механизированной бригады в район населенного пункта Лисичанск прибыли американские инструкторы, чтобы провести занятия с военными ВСУ по установке мин в общественных местах в ходе ведения диверсионной деятельности на территории ЛНР.
В заключение Марочкин уточнил, что подразделения Народной милиции республики не ослабляют бдительности и соблюдают минские соглашения.
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