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Куба сочла заявление американского президента Дональда Трампа, в котором он поздравил кубинский народ с Днем независимости, "нелепым" и "спорным". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение, которое зачитали в эфире кубинского телевидения вечером в субботу, 20 мая.
В сообщении говорилось, что СМИ США опубликовали накануне "послание плохо информированного американского президента к кубинскому народу по случаю 20 мая, которое в Штатах считают датой образования Кубинской республики".
По словам диктора, в тот день "родилась неоколония США", которая просуществовала до 1 января 1959 года. После этого на кубе победила революция во главе с Фиделем Кастро, что положило конец проамериканскому режиму диктатора Фульхенсио Батисты.
В зачитанном тексте подчеркивалось, что даже в правительстве США осознают, какими противоречивыми и бестолковыми были "высказывания магната-миллионера, ставшего президентом", по вопросам внешней и внутренней политики.
Агентство напоминает, что 20 мая республиканец в письменном заявлении поздравил кубинцев и кубинскую диаспору в штатах с 115-й годовщиной освобождения от колониального господства Испании. "Народ Кубы заслуживает правительство, которое отстаивает демократические ценности, экономические и религиозные свободы и права человека, моя администрация привержена достижению этого", — приводит агентство выдержку из заявления Трампа.
"Коммерсант" напоминает, что год назад экс-президент Штатов Барак Обама совершил визит на Кубу, ознаменовавший окончание более чем 50-летней между двумя странами. После этого семь авиакомпаний США начали коммерческие полеты в кубинские города, а круизные компании стали отправлять на остров лайнеры. Но год спустя кубинцы выражают разочарование итогами разморозки отношений, а обе стороны не ждут серьезных шагов навстречу друг другу.
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