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Южнокорейские СМИ назвали тип ракеты, запущенной КНДР

, ИА "Амител"
Ракета пролетела 500 км и упала в Японское море

Фото: topwar.ru

Военные Южной Кореи полагают, что КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности "Пуккыксон-2". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

По оценке комитета начальников штаба, ракета поднялась на максимальную высоту 560 километров.

Ракета стартовала с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По мнению военных, она не была межконтинентальной. Ракета пролетела 500 километров и упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Подчеркивается, что запуск произошел ровно через неделю после пуска Северной Кореей новейшей ракеты, технические характеристики которой превосходили все прежние образцы. Согласно заявлению северокорейского агентства ЦТАК, ракета пролетела 787 километров и впервые поднялась на две тысячи километров в воздух.

В Токио и Сеуле обеспокоены последними ракетными пусками Пхеньяна. По словам главы МИД Японии Фумио Кисиды, "провокационные действия КНДР вновь приводят к мысли о том, что необходимо еще более усилить давление на эту страну".

"Интерфакс" добавляет, что Россия назвала пуск ракеты в Северной Корее неопасным для страны. Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) своевременно зафиксировала новый ракетный пуск и сопроводила ракету, отметил собеседник агентства.

"Пуск был квалифицирован как не представляющий угрозу российской территории", — цитирует "Интерфакс" его слова.

Другой собеседник агентства отметил, что КНДР провела испытания ракеты малой мощности.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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