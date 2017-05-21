Фото: anews.com
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подписала обращение к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой о помиловании осужденного в Штатах российского летчика Константина Ярошенко, пишет ТАСС.
Москалькова подчеркнула, что в Америке "нет омбудсмена, нет уполномоченного по правам человека".
Ранее российский омбудсмен со ссылкой на супругу Ярошенко рассказала о тяжелых условиях содержания летчика в тюрьме США, серьезно подорвавших его здоровье. В частности, Москалькова сообщила о скудном питании и отсутствии витаминов. Также супруга летчика отметила, что в американских тюрьмах не разрешены длительные свидания с осужденными.
Агентство напоминает, что Ярошенко приговорили в Соединенных Штатах 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В Штаты летчика доставили из Либерии, где он был арестован 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по перевозке крупной партии кокаина. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси).
Официальные представители властей РФ и семья Ярошенко не раз обращались к Штатам с промьбой выдать летчика.
Комментарии