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Специалисты установили личность умершего в XIX веке русского офицера, останки которого нашли в ходе строительных работ в турецком городе Ардаган. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Haberturk.
Останки принадлежат подполковнику Карлу Ржепецкому. Он служил в 78-м Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса. Причиной его смерти в 1894 году стала болезнь. К такому выводу пришли турецкие эксперты после консультации с коллегами из РФ на основе изучения хорошо сохранившегося мундира. В российских архивах была найдена информация, что на месте нахождения останков офицера в конце XIX века располагалось военное кладбище.Сейчас же следов некрополя почти не осталось, на этом месте идет стройка, отмечает "Интерфакс".
Агентство отмечает, что ранее СМИ предполагали, что останки могли принадлежать генералу Василию Гейману, который участвовал в покорении Кавказа и русско-турецкой войне 1877-1878 годов и скончался в 1878-м. Отмечалось, что офицера похоронили тогда, когда Ардаган и Карс входили в состав России.
Останки Ржепецкого передали в музей Карса.
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