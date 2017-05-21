Воскресенье, 21 Май, 22:50

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,16
€ 63,65
Brent

16°
Обь
524см +13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Турецкие эксперты установили, кому принадлежат останки русского офицера

, ИА "Амител"
Останки русского офицера нашли в городе Ардаган на северо-востоке Турции

Фото: 1tulatv.ru

Специалисты установили личность умершего в XIX веке русского офицера, останки которого нашли в ходе строительных работ в турецком городе Ардаган. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Haberturk.

Останки принадлежат подполковнику Карлу Ржепецкому. Он служил в 78-м Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса. Причиной его смерти в 1894 году стала болезнь. К такому выводу пришли турецкие эксперты после консультации с коллегами из РФ на основе изучения хорошо сохранившегося мундира. В российских архивах была найдена информация, что на месте нахождения останков офицера в конце XIX века располагалось военное кладбище.Сейчас же следов некрополя почти не осталось, на этом месте идет стройка, отмечает "Интерфакс".

Агентство отмечает, что ранее СМИ предполагали, что останки могли принадлежать генералу Василию Гейману, который участвовал в покорении Кавказа и русско-турецкой войне 1877-1878 годов и скончался в 1878-м. Отмечалось, что офицера похоронили тогда, когда Ардаган и Карс входили в состав России.

Останки Ржепецкого передали в музей Карса.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
22:12
ФСИН поймала особо опасного преступника, сбежавшего из челябинского СИЗО 0
21:16
Турецкие эксперты установили, кому принадлежат останки русского офицера 0
20:17
Российский омбудсмен попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко 0
19:55
Южнокорейские СМИ назвали тип ракеты, запущенной КНДР 0
19:27
Куба назвала нелепым и спорным поздравление Трампа с Днем независимости 0
18:58
В ЛНР сообщили о прибытии на Донбасс наемников из Грузии и солдат США 0
18:28
Рабочая неделя начнется в Алтайском крае без осадков - синоптики 0
17:59
Массовая авария с участием автобусов и легковушек произошла в Барнауле 0
17:28
Морской лев схватил маленькую девочку и утащил ее под воду. Видео 3
16:59
Порошенко заявил, что жители Украины могут прожить без российских соцсетей 1
16:28
КНДР произвела запуск очередной ракеты 4
15:54
Euronews объявило о прекращении вещания на украинском языке с 21 мая 2
15:27
ДТП с участием трамвая и иномарки парализовало движение в Барнауле 0
14:44
16 сантиметров до потопа: уровень Оби в Барнауле продолжает подниматься 1
14:29
Барнаул предложили переименовать в Путинберг 49
13:59
Мужчина с ножом и битой напал на прохожих в парке в Японии 1
13:30
Трамп станцевал с королем Саудовской Аравии "танец с саблями". Видео 6
12:59
Французский гонщик Бурдэ разбился на скорости 370 км/ч на "Инди-500". Видео 0
12:29
Слова представителя Transparency о Поклонской назвали шантажом в Госдуме 23
11:58
СМИ: власти КНР раскрыли около 20 информаторов ЦРУ за два года 4
11:29
Пьяный водитель спровоцировал серьезное ДТП в Новосибирске. Видео 1
10:58
Скончался первый президент Удмуртии Александр Волков 1
10:28
Порошенко заявил о вероятном продлении антироссийских санкций Евросоюза 5
09:57
Алтайские полицейские задержали мужчину за хранение 640 граммов марихуаны 0
09:29
Автомобиль упал в глубокую яму в Барнауле. Фото с места ЧП 4
08:51
Пассажирский самолет столкнулся с грузовиком в аэропорту Лос-Анджелеса 0
08:27
Избитый мексиканцами россиянин находится в состоянии искусственной комы 20
07:34
Карантин из-за бешенства ввели в алтайском селе Топтушка 1
07:03
Коттедж с бассейным комплексом и камином продают в Барнауле за 25 млн руб. 1
06:32
Подбираемся к +30: потепление в Алтайском крае 21 мая будет усиливаться 0
06:01
Движение по дорогам Алтайского края ограничат из-за жары 0
23:06
В ФБК ответили на предложение Поклонской о проверке фонда на коррупцию 26
22:48
Российская сборная проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира по хоккею 16
22:12
Пьяный новосибирец разбил голыми руками автомобиль бывшей жены 1
21:15
"Мегафон" компенсирует потери абонентам, пострадавшим из-за сбоя связи 0
20:16
Украина ввела пятилетние пошлины на российский шоколад 0
19:59
Барнаульский мэр Сергей Дугин совершил традиционный субботний объезд города 13
19:30
Поклонская предложила проверить ФБК Навального на коррупцию 3
18:58
Видео драки мексиканцев с россиянином опубликовали в сети 1
18:27
Полицейские будут ловить пьяных барнаульцев за рулем в ночь на 21 мая 0
17:51
Дождь и три градуса тепла ждут жителей Алтайского края в ночь на 21 мая 0
17:27
Автомобиль перевернулся на дороге в Казани из-за открытого люка. Видео 1
16:57
Показываем, как прошли барнаульские соревнования по чирлидингу
Чирлидеры отмечают, что их действия помогают создать атмосферу "здорового фанатизма"
16:30
Порошенко сообщил об отправке партии новых танков Т-80 в Донбасс 1
15:58
Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в Сочи завершены 0
15:29
Жительница Новосибирска притворилась собственной матерью из-за кредита 2
14:59
Улей со 120 тысячами пчел обнаружили в доме американки. Видео 2
14:27
Шепелев обжалует решение суда по делу о деньгах на лечение Фриске 0
13:59
Следователи проводят проверку по факту обрушения частного дома в Сочи 0
13:30
Жители мексиканского города избили россиянина за оскорбительное поведение 13

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.