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В Челябинской области поймали особо опасного преступника, сбежавшего из СИЗО утром в воскресенье, 21 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по области.
Ранее региональный ГУФСИН сообщил, что стражи порядка в области разыскивают сбежавшего преступника, осужденного на 24 года по ряду статей за убийство, грабеж, мошенничество, разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. При каких обстоятельствах он совершил побег, данных нет, пишет "Интерфакс".
В сообщении отмечается, что 34-летнего Сергея Рудиковского поймали совместными усилиями сотрудников полиции, ФСИН и ФСБ.
"Руководство ГУФСИН России по Челябинской области благодарит всех, кто содействовал в поисках преступника", — цитирует агентство сообщение.
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что преступника задержали на станции Миасс. Иные подробности не раскрываются.
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