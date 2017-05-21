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Первый зампредседателя комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин совершил восхождение на самую высокую вершину мира Эверест и водрузил на ней флаги РФ и Татарстана, представителем которого он является в нижней палате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника депутата.
"Депутат Госдумы Александр Сидякин покорил Эверест. Водрузил флаги России, Татарстана", — приводит агентство его слова.
По словам помощника Сидякина, экспедиция РФ впервые при восхождении на гору выполняла гуманитарную миссию. Он уточнил, что на маршруте восхождения тела погибших накрывали специальной тканью, выражая дань уважения погибшим. Также отмечается, что экспедиция уже спустилась в базовый лагерь.
Сидякин заявил, что собирается покорить гору в марте 2015 года после путешествия в Антарктиду в январе того же года.
Отметим, что депутат поделился снимком с вершины на своих страницах в соцсетях.
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