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Возгорание надворных построек произошло в Барнауле вечером в воскресенье, 21 мая, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 22:10. Через десять минут пожар был локализован, еще через три минуты – ликвидирован.
К тушению пожара привлекались 13 сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России семь человек личного состава и две единицы техники.
Комментарии
а это хде?
22.05.2017 08:49
- гость -
а это хде?
Это на амике, видимо у них нет программиста чтоб за место таких "новостей" сделать инфоблок с цифрами.
Ура, огнеборцы вернулись! А то одни пожарные тушат.