Фото: khoda.gov.ua
Президента Украины Петра Порошенко освистали после его выступления в историко-мемориальном заповеднике под Киевом. Об этом пишет РБК.
Во время своего выступления глава украинского государства рассказал о "людоедском сходстве нацистского и сталинского режимов". После этого президента обступили украинцы и начали задавать вопросы.
В частности, один из присутствующих спросил: "Скажите, как же так: в самой бедной державе в Европе самый богатый президент?" Затем недовольные граждане освистали Порошенко, и он ретировался.
Напомним, 21 мая на Украине отмечают День жертв политических репрессий.
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