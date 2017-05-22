Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль такси оказался на трамвайных рельсах в результате ДТП, случившегося ранним утром в понедельник, 22 мая.
Об аварии сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Юрина/Северо-Западная. 4.45 утра. Автомобиль такси и легковушка. Без пострадавших", — отметил автор заметки.
Судя по фото, участником ДТП стал автомобиль службы Яндекс.Такси, не так давно начавшей работать в краевой столице.
Комментарии
вот и новое такси засветилось)
амику, такси город тоже проплатил, что бы освещал ДТП максима и яндекса.?
Безголовых водил везде хватает.
Так ведь такси "Максим" - это Народное такси и самое многочисленное в Барнауле, вот и попадают в хроники ДТП часто.
а из-за чего авария?? дороги пустые еще