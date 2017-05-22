Фото: barnaul.org
Два светофора, "лежачий полицейский", а также ограждающая конструкция появятся у пешеходного перехода возле барнаульской школы №50, расположенной в Новосиликатном. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
В ведомстве уточняют, что новые конструкции сделают его наиболее безопасным и комфортным.
Отметим, что ограждения отделяют движение пешеходов и велосипедистов от движения машин, а также направляют движение пешеходов к ближайшим перекресткам с отличной видимостью дороги и вероятных помех на ней. Кроме того, пешеходные ограждения исключают возможность парковки автомобилей на тротуарах.
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Напомним, ранее подобный переход появился и рядом с другими барнаульскими школами. Так, возле школы №45 переход оборудован знаками, светофором, искусственной неровностью.
Комментарии
А дороги там не хотят сделать? Весь Новоселикатный сплошной лежачий полицейский