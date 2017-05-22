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Уровень Оби в Барнауле к утру понедельника, 22 мая, почти достиг критической отметки, составив 536 сантиметров над нулем водомерного столба.
За сутки вода поднялась на 12 сантиметров. Критическое значение Оби в краевой столице, напомним, составляет 540 сантиметров. При достижении этой отметки в Барнауле начинается подтопление микрорайона Затон.
Ранее специалисты предупреждали, что вторая волна паводка в Алтайском крае в текущем году может быть очень непростой.
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Что касается развития событий непосредственно в Барнауле, то, согласно имеющимся прогнозам, Обь в региональном центре может подняться до отметки около шести метров над нулем водомерного столба.
Комментарии
Затонцам нормально, потому что уже и внуки подрастают, им квартиры отдельные надо покупать в городе. Себе и детям уже взяты и квартиры, и машины.
надо русло чистить, делать дамбы, укреплять берега - вместо этого каждый год одно и тоже
Надо бы материально помочь затонцам и посёлкоильичевцам!