Фото: pixabay.com
73-летнего пенсионера, организовавшего проведение акции "Бессмертный полк", арестовали в украинском городе Винница, сообщает ТАСС.
Как пишет издание, мужчина также является заместителем главы партии "Союз левых сил". Официальная причина его задержания — измена Родине. По этой статье наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Руководитель партии "Союз левых сил" заявил, что на самом деле его зам задержан именно за проведение "Бессмертного полка", который прошел в Виннице 9 мая. По словам главы партии, арест пенсионера не вызвал общественный резонанс.
Комментарии
Более интересна судьба основателей Бессмертного полка в России. Где они, что с ними, кто украл и присвоил их начинание...
их арестовали в пивнице и водочнице.