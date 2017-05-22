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73-летнего организатора "Бессмертного полка" арестовали в Виннице

, ИА "Амител"
Официальная причина задержания - измена Родине

Фото: pixabay.com

73-летнего пенсионера, организовавшего проведение акции "Бессмертный полк", арестовали в украинском городе Винница, сообщает ТАСС.

Как пишет издание, мужчина также является заместителем главы партии "Союз левых сил". Официальная причина его задержания — измена Родине. По этой статье наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Руководитель партии "Союз левых сил" заявил, что на самом деле его зам задержан именно за проведение "Бессмертного полка", который прошел в Виннице 9 мая. По словам главы партии, арест пенсионера не вызвал общественный резонанс.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

22.05.2017 09:49
- гость -

Более интересна судьба основателей Бессмертного полка в России. Где они, что с ними, кто украл и присвоил их начинание...

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22.05.2017 09:58
- гость -

их арестовали в пивнице и водочнице.

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