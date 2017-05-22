Фото: euroline.by
Экс-министр финансов России Алексей Кудрин считает, что курс рубля будет скорее ослабевать, чем укрепляться, передает ТАСС.
По словам Кудрина, национальная валюта на 70% зависит от стоимости нефти. "Я вижу больше вероятности снижения цены на нефть, чем роста, поэтому и вероятность ослабления рубля выше, чем укрепления", — отметил эксперт.
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Для того чтобы снизить зависимость национальной валюты от цен на нефть, по словам Алексея Кудрина, стране необходимо диверсифицировать свой экспорт.
Комментарии
Ему МВФ подсказал, что если пенсионный возраст поднять, то связь нефть - рубль не будет такой сильной
В докладе Всемирного банка приводятся для сравнения такие цифры использования кредитных карт населением: в Северной Америке ими пользуются более 60% населения, в Западной Европе — более 40%, а в России — более 20%
А может сравним кредитные ставки и уровень дохода в этих странах?
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/20/10682471.shtml#page1
Американский предприниматель и разработчик Томер Дин написал провокационную авторскую колонку о том, почему большинство венчурных инвесторов не умеют зарабатывать — и что с этим делать. Публикуем перевод его поста с Medium.
венчурный капитал, на самом деле, не имеет никакого смысла. Или он всё-таки есть? Наверное, зависит от точки зрения.
«95% таких вложений не приносят прибыли», — заявил мой собеседник.
Поясню, что это на самом деле значит: 95% венчурных вложений фактически не приносят достаточно прибыли, которая бы оправдала риск инвесторов.
22.05.2017 10:09
- гость -
Ну теперь-то все понятно, так бы сразу и сказал
А блокируете-то почему, папку карлу боитесь, твари...
"диверсифицировать" русского языка не знает!?
А был тварюга министром финансов России....
Нахвататься терминов из словарей и энциклопедий и я смогу...
22.05.2017 10:17
- гость -
чтобы понять нужно статью с газеты по ссылке прочитать,
там написано что в России инвестируется венчурным капиталлом.
Прав Кудрин на 146%! Сладкая парочка подсадила страну на нефть и газ, ведь развивать производство у них даже в мыслях нет.
разжевать всё надо , да еще в рот положить
По башке бы вас всех этим "венчуром"....
А Кудря не садил страну на нефть и газ!!!? Он, тварюга, сколько лет был МФ????
Отрабатывает гонорар.... С Болотной убежал,
22.05.2017 10:38
- гость -
Вопрос в том, какая тварь его на эту должность назначила, пока Медведев его не убрал...
22.05.2017 10:44
- гость -
дык вы, либерасты и сделали бухгалтера!!! министром финансов
венчурное инвестирование в России это строительство: на 1 вложенный рубль доход 3 руб,
это сколково : вложений миллиарды а наноприбыль подсчитать никто не может, это экология и др..
22.05.2017 10:56
- гость -
Снял его консерватор Медведев, а назначил Путин, которого Вы называете либерастом!
22.05.2017 11:02
- гость -
допустим, и что вы предлагаете ?
Алексей Кудрин резюмировал, что
в ближайшие лет шесть нам не догнать ведущие страны.
Поэтому , как сказал Рогозин, нужно развивать инновации, только новые достижения способны вывести Россию в лидеры. А Кудринскую программу которую подготовил и в конце мая представит как экономическую стратегию развития РФ, надо не пропустить.
"России нужно было перейти к политике национального возрождения.
Но для этого нужно было отказаться от зарубежных активов, от выведенных за рубеж денег, от уехавших за границу родственников. И еще пришлось бы отказаться от многих друзей в России, которые не согласились бы отказаться от связей с Западом. И не только отказаться, но и ликвидировать многих, чтобы не получить потом удар в спину. Пришлось бы рубить головы, как их рубили Сталин и Петр.
Ни кто на это не решился." (с)
22.05.2017 11:28
- гость -
Петра зря суда приплели.
Сталин был немного в другой ситуации, гражданская война в стране, эмбарго на пшеницу- что единственное поступление валюты, ожидание новой мировой войны... Он боролся за страну так как умел, как понимал.
Сейчас лидер выбрал, с его слов, путь более мягкий, плавный, щадящий. Но имхо, без запрета вывода капитала, без возврата родни с альбионов, без законов защищающих народ от спекулянтов и разграбления, ничего Россия не возродит.
22.05.2017 11:14 - можно подумать после того как кто-то догонит кого-то то вдруг что-то произойдет и манна небесная засыпит Россиюшку, что за бред, зачем кого-то надо догонять, пусть идут своим путем, а мы пойдем своим, помните кто сказал? И ведь пошли, но потом опять кудато повернули........