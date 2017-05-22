Алтайская полиция задержала мужчину, взломавшего магазин бытовой техники

Фото: govermentpolit.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в краже из магазина в селе Курья. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
ЧП произошло ночью. Злоумышленник взломал дверь магазина и украл оттуда бытовую технику, вещи и деньги. Общая сумма ущерба составила более 86 тысяч рублей.
Полиции вскоре удалось задержать подозреваемого. Все похищенное изъято при его задержании. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".
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