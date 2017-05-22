Городской фестиваль здорового образа жизни "Тонус", направленный на популяризацию темы семейных отношений, общения детей и родителей, правильного воспитания, пройдет в Барнауле 3 июня. Гости фестиваля смогут пообщаться со специалистами в сфере здоровья, попробовать и приобрести здоровые, экологичные и вкусные продукты, а также новинки алтайских производителей. Кроме того, здесь будет натуральная косметика, аксессуары, предметы интерьера, игрушки и подарки из эко-материалов. Но самое главное, по мнению организаторов, возможность интересно провести время с семьей.
На площадках фестиваля пройдут зарядка Зумба, спортивные мастер-классы от фитнес-центров, кулинарный мастер-класс по здоровой пище, силовое шоу, а также конкурсы с призами. Здесь будет работать интерактивная фотозона, где можно будет не только сфотографироваться, но и распечатать снимки на память.
Вкусную и полезную продукцию представят на площадке "Эко-маркет" — это ярмарочный ряд для всех любителей органических, экологически чистых товаров, среди которых косметика, чаи, бальзамы, травяные сборы, витамины, специи, эко-подарки и аксессуары, полезная литература о здоровье и семье.
А провести первичную диагностику своего организма, получить советы врачей и специалистов можно будет в "Зоне здоровья". Для гостей организуют интерактивный квест, а специалисты-диетологи составят любому желающему персональную "Карту Здоровья" с результатами тестов и рекомендациями.
Подкрепиться фермерскими продуктами пришедшим предложат на фудкорте: в меню заявлены премиум-продукты, масла, специи, чаи, фрукты, овощи, орехи, полезные сладости.
На детской интерактивной площадке заявлены творческие мастер-классы, батуты, велогонки, аттракционы и аквагрим.
Фестиваль пройдет на большой площади перед ДК "Трансмаш" по адресу: проспект Ленина, 152 с 12:00 до 16:00. Вход бесплатный.
Комментарии