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Последний звонок прозвенит в четверг, 25 мая, в 990 школах Алтайского края, где пройдут торжественные линейки по этому поводу. Об этом сообщает министерство образования региона.
По данным ведомства, в этом году выпускаются более 11 тысяч одиннадцатиклассников и 22 тысячи выпускников девятых классов. Школьникам покажут концерты, также выпускники посетят памятные места, связанные с историей, памятными датами края, района, города, села.
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Что касается Барнаула, то в этот день последний звонок прозвенит в 82 школах города, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы. В торжественных линейках примут участие 3240 выпускников одиннадцатых классов.
В этот день порядок в населенных пунктах Алтайского края будут обеспечивать территориальные органы УФСБ, ГУ МВД, ГО и ЧС, здравоохранения, ГИБДД, противопожарной службы.
Отметим, что первый ЕГЭ школьники Алтайского края напишут уже 29 мая. Экзамены выпускники будут сдавать до 1 июля. В экзамене по русскому языку примут участие около 12 тысяч человек. Базовую математику планируют сдавать более 10 тысяч ребят, а профильную – более 7 тысяч.
Самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ стало обществознание – его сдадут 57,5% школьников. Также среди популярных предметов можно назвать физику, историю, биологию и химию. В этом году в крае два участника решили сдать ЕГЭ по французскому языку, один — по испанскому языку.
Комментарии
мне не послышалось? Именно ПРОЗВЕНИТ?
думаю, они даже не догадались в чем прикол
прозвенит
некоторым обратно в школу пора...
результаты ЕГЭ...
А в чем прикол?
22.05.2017 11:11 - сравните: "по ком звонит колокол" и "в ушах зазвенело"