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Последний звонок прозвенит 25 мая для 33 тысяч алтайских школьников

, ИА "Амител"
25 мая пройдет последний звонок в 990 школах Алтайского края

Фото: sev.life

Последний звонок прозвенит в четверг, 25 мая, в 990 школах Алтайского края, где пройдут торжественные линейки по этому поводу. Об этом сообщает министерство образования региона.

По данным ведомства, в этом году выпускаются более 11 тысяч одиннадцатиклассников и 22 тысячи выпускников девятых классов. Школьникам покажут концерты, также выпускники посетят памятные места, связанные с историей, памятными датами края, района, города, села.

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Что касается Барнаула, то в этот день последний звонок прозвенит в 82 школах города, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.   В торжественных линейках примут участие 3240 выпускников одиннадцатых классов.

В этот день порядок в населенных пунктах Алтайского края будут обеспечивать территориальные органы УФСБ, ГУ МВД, ГО и ЧС, здравоохранения, ГИБДД, противопожарной службы.

Отметим, что первый ЕГЭ школьники Алтайского края напишут уже 29 мая. Экзамены выпускники будут сдавать до 1 июля.  В экзамене по русскому языку примут участие около 12 тысяч человек. Базовую математику планируют сдавать более 10 тысяч ребят, а профильную – более 7 тысяч.

Самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ стало обществознание – его сдадут 57,5%  школьников. Также среди популярных предметов можно назвать физику, историю, биологию и химию. В этом году в крае два участника решили сдать ЕГЭ по французскому языку, один — по испанскому языку.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

22.05.2017 10:30
- гость -

мне не послышалось? Именно ПРОЗВЕНИТ?

0  0
22.05.2017 10:56
гость

думаю, они даже не догадались в чем прикол

0  0
22.05.2017 11:04
- гость -

прозвенит
некоторым обратно в школу пора...

0  0
22.05.2017 11:07
- гость -

результаты ЕГЭ...

0  0
22.05.2017 11:11
- гость -

А в чем прикол?

0  0
22.05.2017 11:22
- гость -

22.05.2017 11:11 - сравните: "по ком звонит колокол" и "в ушах зазвенело"

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