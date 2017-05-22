Фото: Мария Трубина/Amic.ru
Стрелок из Бийска Сергей Каменский стал победителем этапа Кубка мира по пулевой стрельбе и установил мировой рекорд в упражнении "пневматическая винтовка, стрельба на дистанции 10 метров".
Как сообщили в региональном управлении спорта и молодежной политики, в финале соревнований в Мюнхене Каменский набрал 250,9 очка.
Второе место досталось россиянину Владимиру Масленникову, третье — белорусу Виталию Бубновичу.
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На турнире в Мюнхене Сергей Каменский выступит еще в двух упражнениях.
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